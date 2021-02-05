احدهم بالارهاب... شرطة الديوانية تلقي القبض على 3 متهمين

2021/02/05 | 15:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]القت قيادة شرطة محافظة الديوانية، القبض 3 متهمين احدهم بالارهاب.

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