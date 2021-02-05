يوفنتوس يستغل إنتر لتهنئة رونالدو بعيد ميلاده

2021/02/05 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه نادي يوفنتوس رسالة لكريستيانو رونالدو، نجم الفريق، بمناسبة عيد ميلاده الـ36، اليوم الجمعة.

وكتب يوفنتوس، على موقعه الرسمي: “أطيب التمنيات لكريستيانو.



لقد وصلت أفضل هدية قبل أيام قليلة.



لأن رونالدو، الذي يبلغ من العمر 36 عاما اليوم، ربما لم يستطع الاحتفال بطريقة أفضل من تسجيل ثنائية في سان سيرو يوم الثلاثاء، قادت يوفنتوس للفوز على إنتر”.

وأضاف: “مرت سنوات، لكن لم تتغير رغبة رونالدو الكبيرة في مواصلة العمل، وتحسين نفسه، والفوز، وهي طريقته لفهم كرة القدم التي رافقته طوال مسيرته غير العادية والناجحة بشكل رائع”.

وتابع: “أرقام وجوائز رونالدو تتحدث عنه، ولكن وراء ماكينة الأهداف المثالية هناك عمل شاق وإنكار ذات وكاريزما، بدءا من كل جلسة تدريب يضعها في خدمة زملائه في الفريق لمواصلة التطور معا”.

وواصل: “يتم بناء النجاح بهذه الطريقة فقط، من أجل عدم التوقف مطلقا ورفع المستوى دائما”.

وأكمل: “عندما تحتاج إلى رفع المستوى، فإن كريستيانو موجود دائما، والكؤوس الأربعة التي فاز بها فيما يزيد بقليل عن موسمين دليل آخر على ذلك”.

وتابع: “في هذا الجزء فقط من الموسم سجل رونالدو 15 هدفا في 16 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي، ما وضعه في صدارة قائمة الهدافين، كما وصل إلى 22 هدفا في 23 مباراة بمختلف البطولات.



يا لها من أرقام وحشية”.

وأتم: “بالإضافة إلى التصفيق له اليوم كما نفعل دائما، نرسل له أفضل التمنيات، عيد ميلاد سعيد كريستيانو”.

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