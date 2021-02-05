تخص الموظفين والمحاضرين والعقود والمتضررين من ارتفاع الدولار.. تعرف على ابرز فقرات الموازنة التي صوتت عليها المالية النيابية

2021/02/05 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، البنود التي

صوتت عليها اللجنة المالية النيابية في

مشروع موازنة ٢٠٢١، وهي كالتالي:

- الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي

الدولة و المتقاعدين

- تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث ٢٠ ٪؜

- ت

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