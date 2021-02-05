تفاصيل عن تحرك عسكري أميركي من العراق: قافلة عبر ’الوليد’ و3 مروحيات!

2021/02/05 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أفادت وكالة الأنباء السورية، الجمعة، بأن مروحيات نقلت قوات أميركية ومعدات عسكرية نحو القاعدة الأميركية في ريف الحسكة.

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وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها، إنّ "ثلاث مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأميركي هبطت الليلة الماضية في القاعدة غير الشرعية في مدينة الشدادي قادمة من العراق، وكان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة".

وبينت الوكالة، أنّ"استقدام هذه الأسلحة والمعدات يدخل في إطار بدء القوات الأميركية بإنشاء قواعد جديدة في ريف الحسكة".

كما أشارت، إلى أن "قافلة مؤلفة من 40 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة واشنطن، دخلت أمس، إلى قواعد في محافظة الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي مع شمال العراق".

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