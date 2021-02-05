زاخو يهزم السماوة بثنائية زياد احمد

2021/02/05 | 15:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حقق فريق زاخو، اليوم الجمعة، فوزاً مهماً على فريق السماوة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب زاخو لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.المباراة تأثرت بأرضية الملعب نتيجة تساقط الأمطار، ما تسبب بتضرر واضح للأرضية حيث غابت اللمسات الفنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني استغل […]

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