كورونا حول العالم.. الاصابات تلامس 105 ملايين

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 104 ملايين و886 آلاف و177 حالة.

وأودى المرض الناجم عن فيروس كورونا، والمعروف رسمياً بمرض كوفيد19-، بحياة مليونين و284 ألفاً و687 شخصاً في أنحاء العالم.

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