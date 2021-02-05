وزير العمل لـ(المركز الخبري): شمول 91 ألف عامل محلي وأجبني بقانون التقاعد

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خاص (المركز الخبري) كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الجمعة، عن شمول نحو 91 ألف عامل محلي وأجنبي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، فيما دعا وزارة الداخلية إلى عدم منح سمات دخول للعمالة الأجنبية التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية.وقال الركابي في تصريح خص به (المركز الخبري الوطني) إن “وزارة العمل […]

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