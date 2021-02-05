تفكيك عبوة أمام منزل قائد طيران الجيش

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، اليوم الجمعة، تفكيك عبوة ناسفة وضعت أمام منزل قائد طيران الجيش في العاصمة الاتحادية بغداد.

ونقلت روسيا اليوم، عن بيان لقيادة القوة الجوية تقول فيه بأنه "تم تفكيك عبوة ناسفة كانت أمام منزل قائد طيران الجيش اللواء الركن سمير المالكي، في منطقة المنصور، غربي العاصمة".

PUKmedia / عن روسيا اليوم

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