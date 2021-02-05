لماذا تشعر بأعراض أقوى بعد حصولك على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

عندما يتلقى الإنسان الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فإنه يشعر ببعض الأعراض الخفيفة، لكن تلك الأعراض تزيد بشكل مقلق بعد الجرعة الثانية.

ففي تقاريرهما إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قالت شركتا “مودرنا” و”فايزر” إن هناك فرقاً ملحوظاً في ردود الفعل تجاه الجرعات، عندما كانوا يختبرون لقاحاتهم على متطوعين، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وجاء في بيان مودرنا: “تم الإبلاغ عن ردود فعل معاكسة من الدرجة الثالثة بشكل متكرر بعد الجرعة الثانية أكثر من الجرعة الأولى”.

بدء حملة التطعيم واسعة النطاق بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو، روسيا، 18 يناير 2021

وتشمل ردود الفعل كلاً من التورم وآلام الجسم والصداع والحمى، فما سبب زيادة الأعراض عقب الجرعة الثانية عن الأولى.انتهى 25

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