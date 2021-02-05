خلية النجف تغلق المطاعم والمقاهي مع ارتفاع اصابات كورونا

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اعلنت غرفة عمليات خلية الأزمة في النجف، الجمعة، عن تجديد قرار اغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الاحتفالات بسبب تصاعد اصابات كورونا.

وقالت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “و مع إرتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا تجدد غرفة عمليات خلية الأزمة برئاسة النائب الثاني لمحافظ النجف المهندس طلال بلال نشاطها في متابعة الفعاليات المجتمعية والمرافق الحيوية (مطاعم، مولات، مقاهي، قاعات اعراس ….



الخ) “.

وحذرت الخلية ” من عدم إلتزام أصحابها بالتعليمات الصحية وأهمها إرتداء الكمامات والتباعد الصحي، تحمل غرفة العمليات أصحاب المرافق الحيوية مسؤولية عدم الإلتزام بالتعليمات وسيتعرض المخالف الى غلق المرفق والمساءلة القانونية”.

واكدت رفة عمليات خلية الأزمة إنها مع إستمرار الحياة العامة بشرط تطبيق التعليمات الصحية لمنع إنتشار فيروس كورونا مرة أخرى إلا إذا كان لخلية الأزمة في المحافظة قرار آخر ستلتزم به وتطبقه بقوة القانون.انتهى 25

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