بعد أنباء عن إغلاق مصنع يجهز مطاعم بلحم الحمير... الصحة توضح لـ NRT: مستمرون بالرصد

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: NRT عربية

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أحد مصانع اللحوم

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الجمعة، أن وزارة الصحة ترصد يوميا مخالفات في بعض الأماكن، مؤكدا قيام صحة الكرخ بإغلاق احد مصانع اللحوم في بغداد.

وقال البدر، في تصريح خص به NRT عربية، اليوم، 5 شباط 2021، ان ما قامت به دائرة صحة الكرخ من إغلاق لأحد مصانع اللحوم في بغداد، والذي يجهز العديد من المؤسسات الأمنية والمطاعم، هو جزء من العمل اليومي للرقابة الصحية.

وأضاف ان " دوائر الصحة تتخذ الإجراءات المتبعة بحق الأماكن المخالفة"، مبينا أن "المصنع الذي كان يبيع لحوما مجهولة المصدر، تم كشفه من خلال الجولات الميدانية اليومية للفرق الصحية".

وأوضح أنه "تم اتخاذ إجراء بإغلاق المصنع مبدئيا، وستحدد الجهات المعنية طبيعة العقوبات بحق أصحابه وفق القانون".

وأكد البدر، ان وزارة الصحة تتابع هذه الأمور بشكل يومي ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن قيام صحة الكرخ بضبط أحد مصانع اللحوم في بغداد والذي يجهز العديد من المؤسسات الأمنية والمطاعم بلحم الحمير.

ر.إ

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