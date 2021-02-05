بالصور.. ما يحدث في مدينة الناصرية وسط ذي قار الآن - عاجل

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلاق تظاهرة في الناصرية والقوات الامنية تحاول منعهم من وصول الحبوبي، وخرج المتظاهرون للمطالبة لاطلاق سراح الناشط سجاد العراقي

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