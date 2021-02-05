السفير العراقي في موسكو يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ثلاثة ملفات

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الجمعة، السفير العراقي لدى موسكو عبد الرحمن الحسيني، بطلب من الأخير.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن "الجانبين تبادلا الآراء حول أهم المسائل الإقليمية، بما فيها التسوية الفلسطينية والوضع في سوريا وفي منطقة الخليج العربي".

وأضافت، ان "اللقاء ناقش تطور الوضع السياسي والاجتماعي في العراق.



وأكد الجانب الروسي دعمه الثابت لجهود القيادة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".

وتناول الجانبان المسائل الهامة لمواصلة تعزيز العلاقات الروسية العراقية الودية، بما في ذلك مهام زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني المفيد للطرفين.

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