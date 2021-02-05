صحيفة بريطانية تتحدث عن مفاوضات نادي الديوانية لضم اللاعب البرازيلي باتو

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت صحفية ذا صن البريطانية، اليوم الجمعة، تقريراً عن المفاوضات الي يخوضها نادي الديوانية العراقي لكرة القدم مع اللاعب البرازيلي الكسندر باتو.

وذكرت الصحيفة في تقريرها وأطلعت عليه (بغداد اليوم)، أنه " أكد رئيس الديوانية حسين العنكوشي أن النادي يجري محادثات مع باتو، لكن وفقًا لتصريحات صحفية، تقدم الشاب البالغ من العمر 31 عامًا بمطالب سامية أثناء التفاوض على عقد".

واضافت، أن، "باتو يريد راتبًا ضخمًا ، ومنزلًا كبيرًا به حمام سباحة مجهزًا وأمنًا مضمونًا له ولزوجته ريبيكا ، مقدمة البرامج التلفزيونية، لكن تملص العنكوشي من مطالب المهاجم، مؤكدا استمرار المحادثات مع اللاعب".

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن "المفاوضات جارية ، والظروف التي وضعها من الصعب الوفاء بها ولا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن ، ليس بالأمر السهل".

وأردفت، "يحتل الديوانية حاليا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب ولم يفز في خمس مباريات، إنهم يائسون للغاية لتحقيق النصر، وقد يساعد وصول باتو في تحقيق ذلك".

وصنع نجم ميلان السابق اسمه في إيطاليا حيث سجل 63 هدفاً في 150 مباراة.

لكن سمعته كمنهي إكلينيكي تعرضت لضربة عندما انضم إلى تشيلسي على سبيل الإعارة من كورينثيانز في عام 2016.

ولعب باتو مرتين فقط بعد وصوله في يناير حيث كان يعاني من أجل اللياقة ، على الرغم من تسجيله في الفوز 4-0 على أستون فيلا.

كان أكثر أشكاله غزارة في الآونة الأخيرة في الصين ، حيث قضى باتو عامين مع تيانجين تيانهاي بعد التوقيع في عام 2017.

مع 36 هدفًا في 60 مباراة ، لفت انتباه ساو باولو ، الذي أعاد المهاجم إلى البرازيل ، بعد أن أمضى موسمًا على سبيل الإعارة مع النادي في 2014.

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