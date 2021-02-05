“النور نيوز” تنشر فقرات موازنة 2021 التي صوتت عليها اللجنة المالية النيابية

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، الفقرات التي صوتت عليها وضمنتها في مشروع الموازنة المالية العامة الاتحادية لعام 2021، أبرزها إلغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث.فقرات موازنة 2021، بحسب ماصدر عن اللجنة المالية النيابية: الغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة و المتقاعدينتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث ٢٠ ٪؜تخفيض اجمالي العجز …

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