المالية النيابية تعلن إلغاء فقرة إستقطاع رواتب الموظفين في الموازنة

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين في الموازنة.وقال رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري، انه اللجنة ألغت فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين في الموازنة المالية لعام 2021، مشيرا الى تضمين مستحقات المحاضرين والعقود والاجراء في الوزارات والدوائر.وأضاف، انه تم تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من …

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