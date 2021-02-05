مختص اقتصادي : حذف الاصفار من الدينار العراقي يؤدي الى انهيار اقتصاد العراق

2021/02/05 | 15:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استبعد المختص الاقتصادي جمال شاكر اسقاط الاصفار من العملة العراقية لانه يؤدي الى انهيار اقتصاد البلاد والدينار العراقي .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان ازالة الاصفار من العملة العراقية تحتاج الى اقتصاد قوي وعملة صعبة لكي نتمكن من اعادة تقييم سعر الدينار وهذا أمر مستبعد في ظل اقتصاد منهار ولكن العلاج الوحيد لتقوية سعر صرف الدينار العراقي تدريجيا وضع ىخطة اقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية وتفعيل الاستثمار والسيطرة على المنافذ وتطوير حقول النفط واكمال مشروع الفاو الكبير .واضاف ان تعويم العملة لايخدم الاقتصاد العراقي ويلحق ضررا كبيرا في السوق ./انتهى

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