تقلبات المناخ لم تمنع البغداديين من ممارسة طقوسهم

2021/02/05 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تصوير حسين الونان

على الرغم من تقلبات المناخ وتساقط الامطار على نحو متقطع مع رياح قوية مصحوبة بنسمة برودة شتائية ، إلّا أن البغداديين لم يتوقفوا عن ممارسة طقوسهم التي اعتادوها كل يوم جمعة في ارتياد الاسواق والمناطق في وسط بغداد والممتدة بين منطقة باب المعظم وساحة الميدان مرورا بشارع الرشيد والمتنبي وحتى منطقة الباب الشرقي.

عدسة وكالة الانباء العراقية (واع) تجولت بين الاحياء القديمة لترصد حركة المواطنين وهم يتمتعون بهذه الاجواء الشتائية المتقلبة.

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