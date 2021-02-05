بين عقيلة صالح والمنفي.. جولة تصويت ثانية على مرشحي السلطة التنفيذية في ليبيا

2021/02/05 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، عن جولة ثانية من التصويت على قوائم مرشحي السلطة التنفيذية في ليبيا اليوم، بعد عدم حصول أي قائمة على نسبة الأصوات المطلوبة.

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