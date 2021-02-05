نقيب المهن التمثيلية في مصر يعلن سبب وفاة عزت العلايلي

2021/02/05 | 16:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، أسباب وفاة الفنان عزت العلايلي، صباح اليوم الجمعة.

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وأوضح في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، أن الفنان الراحل توفي في منزله بعد معاناة من أمراض الشيخوخة، مضيفا أنه تواصل معه منذ يومين بالضبط، وكان في حالة صحية جيدة.

أوضح زكي، أن جنازة الفنان عزت العلايلي ستشيع من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

وقال محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، لجريدة "الوطن" أيضا، إن جنازة والده سيتم تشييعها عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر.

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