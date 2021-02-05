2021/02/05 | 16:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتكم فريقي النفط والحدود الى التعادل السلبي 0-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب التاجي لصالح الجولة 17 من دوري الكرة الممتاز.

ولم تشهد المباراة احداث فنية وتكتيكية كثيرة لذلك كانت عقيمة تهديفياً ولم يصل الفريقين كثيراً الى مرمى الفريق الاخر.

وارتقى الحدود الى المركز 17 موقتاً برصيد 15 نقطة فيما حل النفط سابعاً بـ 24 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحدود والنفط يحتكمان الى التعادل السلبي 7 SKY TV.

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