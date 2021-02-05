إحباط محاولة لاستهداف منزل قائد طيران الجيش العراقي بعبوة ناسفة

2021/02/05 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصدر أمني إن خبراء المتفجرات في الجيش العراقي تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة أمام منزل قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في منطقة المنصور غربي بغداد.

وأضاف المصدر أن العملية تمت دون وقوع أية خسائر أو إصابات تذكر، مشيراً إلى أن هذا التطور كان مفاجئاً لقوات الأمن نظرا لزرع العبوة في منطقة مهمة جداً وتعد خالية من الخروقات الأمنية.

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