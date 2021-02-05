بالصور.. ما يحدث في مدينة الناصرية وسط ذي قار الآن

2021/02/05 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارأفاد مصدر في محافظة ذي قار، الجمعة، بانطلاق تظاهرة في مدينة الناصرية للمطالبة باطلاق سراح الناشط سجاد العراقي.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرة انطلقت في الناصرية والقوات الامنية تحاول منعهم من وصول الحبوبي".واضاف، ان "المتظاهرين خرجوا للمطالبة باطلاق سراح الناشط سجاد العراقي".

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