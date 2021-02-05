برشلونة يصطدم باشبيلية في المربع الذهبي لكأس ملك اسبانيا

2021/02/05 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اقيمت ظهر اليوم الجمعة، قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك اسبانيا، في مقر الاتحاد الاسباني لكرة القدم.واسفرت القرعة عن مواجهة اشبيلية و برشلونة، و اتلتيك بيلباو مع ليفانتي.ومن المقرر ان تقام مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب والاياب ، اذ تقام مواجهات الذهاب يوم 10 شباط الجاري، والاياب يوم 3 آذار المقبل.ويقام النهائي يوم 17 نيسان المقبل، على ملعب لا كارتوخا بمدينة اشبيلية./انتهى9

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