السيد القبانجي: نحن فرحون بانتصار الثورة الاسلامية وهي تجربة لا مثيل لها

2021/02/05 | 16:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امام جمعة النجف الاشرف سماحة السيد صدرالدين القبانجي ان العداء للحشد لانه يمثل القوة الضاربة بيد الشعب والمرجعية والحكومة، وبين ان انتصار الثورة ...

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