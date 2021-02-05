مجلس الشيوخ يصادق على بقاء السفارة الأمريكية في القدس

2021/02/05 | 16:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صادق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، على بقاء السفارة الأمريكية في مدينة القدس.وقال عضو المجلس بيل هاجرتي في تصريح صحفي، ان “مجلس الشيوخ اعتمد تعديلا قدمه هو وزميله الجمهوري جيم إينهوف، حيث صادق المجلس على تعديل قرار الموازنة من شأنه أن يجعل السفارة الأميركية في القدس دائمة، مما يحول فعليا دون …

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