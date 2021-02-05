خلية أزمة النجف تصدر بياناً بشأن كورونا وتحذر أصحاب المرافق الاجتماعية

2021/02/05 | 16:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، اليوم الجمعة، بياناً بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فيما حذرت أصحاب المرافق الاجتماعية والمولات والمطاعم من مخالفة التعليمات.وقالت غرفة عمليات خلية الأزمة في النجف، بحسب البيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “مع إرتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا اللعين تجدد غرفة العمليات برئاسة النائب …

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