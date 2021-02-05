رواية ما بعد الحداثة وتكنيك المرايا المتقابلة: -المرآة والقطار- والحكاية داخل الحكاية.. - حكمت الحاج

2021/02/05 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج ____________قفْ أمام المرآة وانظرإذا نظر شخصٌ ما إلى مرآة فإن صورته ستنعكس في المرآة.



فمثلا، إذا رفع الشخص أمام المرآة يده اليمنى فإنه سيبدو في المرآة وكأنه قد رفع يده اليسرى.



ذلك ما يسمى بظاهرة التناظر الانعكاسي.



وهذا هو لبّ العمل في رواية "المرآة والقطار" الصادرة مؤخرا للشاعر العراقي عبد القادر الجنابي.يقال عن شكل ما بأنه ذو تناظر انعكاسي-reflection symmetry - إذا كان ينطبق على نفسه ......





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