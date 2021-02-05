ألبسناكِ عباءتنا يا مصر - عدنان الصباح

2021/02/05 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدنان_الصباح يا بيت العرب ...



يا مصرألبسناكِ عباءتنا يا مصر لأننا موقنين انك تحملين الحرص على فلسطين تماما كما حرصك على تراب مصر ففلسطين جدارك في وجه الأعداء كما مصر بوابة فلسطين للعالم وإلباس العباءة يعني تحميل المسئولية وقبول الحكم وبذا فنحن نحملك المسئولية ونقبل حكمك لإنجاح حوارات الفصائل والقوى الفلسطينية والوصول بها نحو الوحدة رغما عن أنوف من يمثلونها.يا مصر ...



دائما كنت بيت العرب كل العرب ولا زل ......





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