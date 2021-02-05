2021/02/05 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الرشيدي هذه المرة وبعد عناء طويل،، بل وفي صراع احتدم إلى الاوج بيني وبين قلمي، عفوا بيني وبين أفكاري التي أبت أن تستقر وتستوي، ولا أرى العيب إلا في وجداني وخيالي وبلاشك فهما الآخران سقط الود بينهما أو اختل انسجامهما في غياب رقابة التوازن الذي أحسبه تاه في متاهات العقل الفردي وإراداته وتلاوين التعاقدات المجتمعية والتعصبات العرقيةوالدينية التي كلما انفسح فضاءها انقبضت إنسانية الإنسان وانحصرت حريته .



اقول إ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموت : قبل الموت وبعد الموت - محمود الرشيدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموت : قبل الموت وبعد الموت - محمود الرشيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).