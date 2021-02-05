الصحة: حزمة من الاجراءات الوقائية لكسر سلسلة انتشار فيروس كورونا

2021/02/05 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف زيدان من بيع هازاردكشفت وسائل اعلام إسبانية، اليوم الخميس، موقف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، من بيع النادي، للنجم البلجيكي إيدين هازارد، الصيف المقبل.

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