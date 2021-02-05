اليمن.. أولوية بايدن اليتيمة في الشرق الأوسط

2021/02/05 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن الأول منذ انتخابه حول السياسة الخارجية استفرد اليمن كأولوية وحيدة في الشرق الأوسط، ورسخ النقلة على الأقل علنا بعيدا عن مطبات المنطقة وباتجاه آسيا والحلفاء الأوروبيين من دون أن يعني ذلك التخلي عن التزامات أمنية إقليمية.

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