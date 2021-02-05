2021/02/05 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات من البصريين يخرجون بوقفة مطالبة بتحويل المحافظة لإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات من البصريين يخرجون بوقفة مطالبة بتحويل المحافظة لإقليم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات من البصريين يخرجون بوقفة مطالبة بتحويل المحافظة لإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).