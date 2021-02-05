حرك عسكري أميركي من العراق الى ريف الحسكة

2021/02/05 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، بأن مروحيات تابعة للجيش الامريكي نقلت قوات ومعدات عسكرية الى القاعدة الأميركية في ريف الحسكة.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها، إنّ “ثلاث مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأميركي هبطت الليلة الماضية في القاعدة غير الشرعية في مدينة الشدادي قادمة من العراق، وكان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة”.

وبينت الوكالة، أنّ”استقدام هذه الأسلحة والمعدات يدخل في إطار بدء القوات الأميركية بإنشاء قواعد جديدة في ريف الحسكة”.

كما أشارت، إلى أن “قافلة مؤلفة من 40 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة واشنطن، دخلت أمس، إلى قواعد في محافظة الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي مع شمال العراق”

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