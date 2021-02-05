2021/02/05 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحذر من أزمة جديدة وتوعد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من أزمة جديدة وتوعد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من أزمة جديدة وتوعد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).