2021/02/05 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني- أفاد جهاز الأمن الوطني، الجمعة، بإلقاء القبض على مبتزين إثنين بالجرم المشهود، بعد تهديدهما 20 مواطناً في محافظة صلاح الدين.وذكر الجهاز في بيان تلقى (المركز الخبري الوطني) نسخة منه، أنه “بناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين اثر تعرضه للابتزاز الالكتروني على منصة فيسبوك، تمكن جهاز الامن الوطني في صلاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هددا 20 مواطناً..



القبض على مبتزَين اثنين بالجرم المشهود بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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