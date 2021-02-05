موسكو تؤكد دعم بغداد بمكافحة الارهاب

2021/02/05 | 16:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السفير العراقي لدى موسكو عبدالرحمن الحسيني مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، عددا من الملفات والمسائل الاقليمية.

وذكرت وسائل اعلام روسية ان الحسيني وبوغدانوف تبادلا أثناء لقائهما الآراء حول أهم المسائل الإقليمية، بما فيها التسوية الفلسطينية والوضع في سوريا وفي منطقة الخليج، كما ناقشا تطور الوضع السياسي والاجتماعي في العراق.

وأكد بوغدانوف خلال اللقاء دعم روسيا الثابت لجهود القيادة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تناول الجانبان المسائل الهامة لمواصلة تعزيز العلاقات الروسية العراقية الودية، بما في ذلك مهام زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني المفيد للجانبين.

PUKmedia / وكالات

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