لقاح كورونا.. الصين تتبرع للعراق بعشرات الالاف من الجرعات

2021/02/05 | 16:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت الصين، عن التبرع بـ 50000 جرعة من لقاح كورونا الى العراق، فيما اشارت الى انها تتواصل مع العر...

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