2021/02/05 | 16:47 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام كاظم الساهر بدعم التطبيع بعد فيديو "الأخوة والتعايش") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام كاظم الساهر بدعم التطبيع بعد فيديو "الأخوة والتعايش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).