2021/02/05 | 16:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليقترب خام "برنت" من مستوى 60 دولاراً، مع التفاؤل بشأن تعافي الطلب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع 1%.. و"برنت" يتداول قرب 60 دولاراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع 1%.. و"برنت" يتداول قرب 60 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).