العراق يسجل 12 حالة وفاة و1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/05 | 16:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقیة، الیوم الجمعة، تسجیل 12 حالة وفاة بالإضافة إلى 1534 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد ـ كوفید 19).وقالت الوزارة في بیان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 13103 …

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