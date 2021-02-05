التعادل السلبي يخيم على لقاء النفط والحدود

2021/02/05 | 16:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة النفط والحدود ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المواجهة على ملعب التاجي في اطار منافسات الاسبوع السابع عشر من البطولة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بعدما سيطر الحذر على اغلب دقائق لعب المباراة لتنتهي من دون اهداف.

بهذا التعادل اصبح رصيد النفط 24 نقطة في المركز السابع، فيما اصبح رصيد الحدود 15 نقطة في المركز السابع عشر.



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