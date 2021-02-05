الأمن الوطني في صلاح الدين يقبض على مبتزين اثنين بالجرم المشهود

2021/02/05 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

اعلن جهاز الامن الوطني في صلاح الدين، اليوم الجمعة، القاء القبض على مبتزين في المحافظة.

وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "الجهاز وبناءً على شكوى تقدم بها احد المواطنين اثر تعرضه للابتزاز الالكتروني على منصة فيسبوك تمكن بعد استحصال الموافقات القضائية وبدلالة المشتكي من القاء القبض على مبتزيّن اثنين وفق المادة (452)".

واضاف البيان، ان "المتهمين جرى تدوين اقوالهما اصولياً واعترفا بابتزازهم 20 شخصاً عبر منصة فيسبوك بإستدراج المراهقين عن طريقِ حساباتٍ بأسماءٍ وهمية اذ جرى إحالتهم الى القضاء لأتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

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