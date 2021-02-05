2021/02/05 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت وزارةالصحة :" ان قلة الالتزام وضعف الاجراءات الوقائية سيؤديان الى فقدان السيطرة على الوباء وما ينتج عن ذلك من مشاكل لا تحمد عقباها".وقالت الصحة في بيان اليوم :" سنعمل لتفعيل حزمة اجراءات خلال ايام لكسر سلسلة انتقال العدوى "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة :قلة الالتزام وضعف الاجراءات الوقائية سيؤديان الى فقدان السيطرة على الوباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة :قلة الالتزام وضعف الاجراءات الوقائية سيؤديان الى فقدان السيطرة على الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).