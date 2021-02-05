الصحة تحذر من ايام عصيبة بسبب عدم الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا وتلوح بقرارات صارمة

2021/02/05 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذرت وزارة الصحة من مواجهة ايام عصيبة بسبب عدم الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا .ولوحت باتخاذ قرارات صارمة في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام ./ انتهى2

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