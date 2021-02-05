تعزية عبر الفضاء.. طائرة للخطوط الجوية تلتقط تعزية بوفاة الطيار العراقي المتدرب وهي في السماء

2021/02/05 | 16:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف حيدر العذاري احد طياري الخطوط الجوية العراقية، عن تلقي طائرة للخطوط الجوية وخلال رحلة جوية تعازيًا من مراقبي الملاحة الجوية المصرية، بوفاة الطيار العراقي المتدرب عمار ابراهيم في حادثة مؤسفة في اليونان.

ونقلت احدى الصفحات العراقية المهتمة بالطيران عن الطيار العذاري قوله، إن “صدى الفقيد الراحل المرحوم عمار إبراهيم العبيدي في كل مكان”، مضيفا انه “في صباح هذا اليوم المبارك وفي إحدى رحلات الخطوط الجوية العراقية على إحدى طائراتها من طرازMitsubishi CRJ900 YI-AQD، من مطار السليمانية الدولي صوب مطار القاهرة الدولي ، واثناء دخول الطائرة العراقية إلى الحدود المصرية، تلقينا طياري هذه الرحلة وعبر اللاسلكي التعازي الحارة من أحد مراقبي حركة الملاحة الجوية المصرية وبالتحديد ” السيطرة ” عند دخولنا من أجواء عمَّان صوب الاجواء المصرية “.

واضاف: “عبَّرَ المراقب الجوي عن حزنه و تعازيه لنا والى عائلة الفقيد الشاب المرحوم عمار ابراهيم العبيدي ، حيث قال بالنص :” البقاء بحياتكم بوفاة الشاب المتدرب في اليونان، الكل مفجوعين بالخبر، الله يصبر اهله “.

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