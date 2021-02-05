2021/02/05 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين من موازنة العام الحالي.

وقال الجبوري في بيان إن اللجنة المالية صوتت على مشروع موازنة العام الحالي ومنها إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث عشرين بالمئة وتخفيض اجمالي العجز من سبعة وأربعين بالمئة إلى تسعة عشر بالمئة أي من سبعة وستين تريليون دينار الى خمسة وعشرين تريليون دينار.

وأضاف الجبوري أن مشروع الموازنة تضمن أيضا تضمين مستحقات المحاضرين والعقود والأجراء وزيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من خمسمئة مليار الى تريليون دينار، فضلا عن إلزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات والمؤسسات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).