الاقتصاد الأمريكي يُضيف وظائف بأقل من المتوقع..ومعدل البطالة يتراجع لـ6.3%

2021/02/05 | 17:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - أحمد شوقي: أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف بأقل من التوقعات لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.3 بالمائة.

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