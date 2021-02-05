2021/02/05 | 17:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الجمعة، إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "اللجنة المالية صوتت على مشروع موازنة الـ 2021 ومنها إلغاء …

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