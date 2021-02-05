2021/02/05 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، من أزمة جديدة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق، فيما توعدت باتخاذ اجراءات أكثر صرامة وشدة لمنع تفاقم الوضع الوبائي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، أنها “دأبت ومنذ انطلاق جائحة كورونا ان تطلع الرأي العام في العراق بشكل علمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحذر من أزمة جديدة وتتوعد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من أزمة جديدة وتتوعد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من أزمة جديدة وتتوعد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).